شيرين: هذا من دبّر لي مكيدة “البلهارسيا” (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها تخاف من الحسد ، لكن ليس هو السبب الذي جعلها تخفي قصة ارتباطها بالمطرب المصري حسام حبيب، معلقة: ” جوازي من حسام مكنش سري لأني ديه مش أول مرة أتجوز فيها، لكن كان نفسي يكون عائلي بس مفيش حد أعطانا هذه الفرصة”.

وعلقت شيرين، خلال مقابلة عبر برنامج “trending mbc”، على حكم البراءة الذي حصلت عليه مؤخرا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “البلهارسيا” قائلة:” اللي حصل لي ده مكيدة وأنا بأكد على كده من شخص الله يسهله ويسامحه، ومفيش داعي أقول أسمه الناس كلها عارفاه”.

وتابعت:”بس الحمد الله مقدرش ينجح في كده لأن بلدي عرفاني ومحدش يقدر يشكك في وطنيتي.. وده معناه انه حد حططني في دماغه..لكن انا ربنا معايا ولو الناس كلها اجتمعت على أنها تأذيني مش هتعرف”.

ولم تتمالك شيرين دموعها أثناء الحديث عن رحيل والدها، قائلة: “وحشني أوي بس أكيد هو في مكان أحسن من هنا.. كنت دائما أقول اسألك الرحمة يا الله لوالدي لأنه كان بيتعذب..أبويا ده كان غرامي”.

وكانت قد قضت المحكمة المصرية، منذ أيام ببراءة المطربة شيرين عبدالوهاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “إهانة مياه نهر النيل”.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف المقطم، حكمًا بقبول استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب، على حكم حبسها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “بلهارسيا النيل”، 6 أشهر والكفالة 5 آلاف جنيه.

وكان المحامي هاني جاد، قد أقام جنحة مباشرة ضد المطربة، اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.