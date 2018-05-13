محمد هنيدي يعلن عودة “أرض النفاق” للسباق الرمضاني

أعلن الفنان محمد هنيدي عودة مسلسله “أرض النفاق” للسباق الرمضاني بعد الأزمة الأخيرة التي كادت أن تغيبه عن الموسم.

وكتب هنيدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حب الناس دايمًا أكبر من أي حاجة.. إصرار الجمهور إنه يشوف المسلسل رجعنا نصور من تاني وهنعرض على القنوات العربية في السعودية وتونس والمغرب والدول العربية ويوتيوب عشان كله يشوف المسلسل”.

وكان الكوميديان المصري قد أعلن عبر حسابه الرسمي “تويتر” الخميس الماضي وقف عرض مسلسله التلفزيوني الجديد “أرض النفاق” وخروجه من السباق الرمضاني، مؤكدًا أن أسباب وقف مسلسله لا يعلمها إلا “أون تي في”.

مسلسل “أرض النفاق” عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي، بطولة محمد هنيدي، ويشاركه نخبة مميزة من النجوم منهم: “الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ”، ولأول مرة في الدراما العربية الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وإعادة صياغة الرواية للكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، وإخراج سامح عبدالعزيز ومحمد العدل.

يذكر أن هنيدي تلقى دعمًا كبيرًا من جانب معجبيه وأصدقائه، منذ إعلانه منع عرض أحدث أعماله “أرض النفاق”، ودشن نشطاء على موقع “تويتر” هاشتاج “ادعم محمد هنيدي”، لمطالبتهم بإلغاء قرار وقف عرض مسلسله على الشاشات المصرية، وتصدر الهاشتاج “تويتر” مصر، الجمعة 11 مايو، ليكون في المركز الثاني مباشرة من بعد الهاشتاج المتعلق بارتفاع أسعار تذاكر المترو.