ممثل أفلام إباحية: ميغان ماركل واعدتني ورفضتني بسبب رائحة النفس

كشف ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي “سيمون ريكس” أن خطيبة الأمير البريطاني “هاري” الممثلة “ميغان ماركل” واعدته ولكنها رفضته بسبب رائحة نفسه الكريهة.

ووفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، يرجح “ريكس”، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أن تكون “ميغان” تجنبت أيضًا مواعدته بعد اكتشافها تصويره أفلامًا إباحية.

وأوضح “ريكس”: “من المحتمل أن تكون اكتشفت حقيقة أفلامي بعد موعدنا الغرامي الأول. هناك العديد من الأسئلة التي لا يمكنني الإجابة عليها منها سبب عدم اتفاقنا على موعد ثان”، مضيفًا أنه يلقي اللوم كذلك على المعكرونة بالثوم التي طلبها قبل لقائهما.

ونوهت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن “ريكس” اعتزل التمثيل الإباحي وأصبح ممثلاً كوميديًا ومغني راب يُعرف في الولايات المتحدة الأمريكية باسم “ديرت ناستي”، لافتةً إلى أن أول ثلاثة أفلام إباحية شارك فيها كانت للمثليين.

يُذكر، أن قصر كنسينغتون أعلن في ديسمبر أن الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل سيتزوجان في 19 مايو المقبل في قصر وندسور.