شاهد بالفيديو.. حفل “ملكة” الفنانين الإماراتيين مشاعل الشحي وأحمد خميس

وثقت عدة مقاطع “سناب شات” استعدادات حفل “الملكة” للفنانين الإماراتيين مشاعل الشحي وأحمد خميس، والتي كانت أمس الخميس.

وعرضت إحدى السيدات فستانًا لونه يتراوح بين الوردي والذهبي مطرزًا، وبإطلالة ملكية، مبينة أنه الفستان الذي ستظهر به مشاعل، كما عرضت أخرى باقة ورد قالت إن العروس ستحملها.

كما تم عرض مجموعة الماكياج التي ستستخدمها مشاعل للملكة، ولاحقًا عرضت توزيعات الملكة، كالشوكولا و”اللقيمات”.

وظهرت مشاعل في المقاطع المصورة المتداولة بكامل حلتها، مرتدية الفستان وبتاج من الورد على رأسها، وبدت في غاية الجاذبية والجمال، حيث أخذت تلتقط مجموعة من الصور.

وظهر في المقاطع بعد مدة من الوقت، الفنان أحمد خميس، الذي حضر لالتقاط صور مع مشاعل.

كما وثقت المقاطع الاستعدادات في قاعة الرجال، وارتداء أحمد خميس للزي التقليدي الخليجي، وتبخير نفسه، وظهر لاحقًا وهو يرقص مع أصدقاء.

وقام الأصدقاء باتباع التقاليد والاحتفال بأحمد بمجموعة من التهاليل الشعبية، وأطلقوا زغاريد على سبيل المزاح.

ورصدت مقاطع “سناب شات” الاحتفال بالملكة، وقيام العروسين مشاعل الشحي وأحمد خميس، بأداء رقصة كلاسيكية.

يذكر أن الفنان الإماراتي أحمد خميس، كان قد فاجأ مشاعل والجمهور، بعرضه الزواج عليها أثناء تأديته عرضًا مسرحيًا، مطلع الشهر الماضي.

وكان قد وثق عبر عدة مقاطع نشرها على صفحته الرسمية “انستغرام” تقدمه لخطبة مشاعل، التي فوجئت بالعرض، مبينًا لها أنه سبق وتقدم لخطبتها من أهلها وأعلنوا موافقتهم.