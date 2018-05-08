بالفيديو.. المغاربة يفاجئون “أحلام” باستقبال حافل في مراكش

وثقت المطربة الإماراتية أحلام عدة مقاطع عبر “سناب شات” لحظة وصولها إلى المغرب، إذ أعربت عن سعادتها بالحفاوة التي لقيتها.

واستقبل معجبون في مدينة مراكش أحلام، التي فوجئت بوجود فرقة مغربية شعبية، رحبت بها في الفندق الذي ستحل فيه بباقة من الأغنيات الشعبية.

وقالت إنها من عشاق المغرب وأهله، إذ علقت: “ياعمري أهل المغرب، ما تتخيلون أنا هاي البلد شلون أعشقها وأعشق ناسها، ربي يحمي ان شاءالله ملكها ويخليه تاج فوق الراس يارب العالمين .. ربي يخلي المغرب وأهل المغرب وملك المغرب”.

وأبدت أحلام إعجابها بديكور الفندق المبني على الطراز المغربي، معلقة: “ماشاء الله شو هالجمال.. أنا بيتي ما سويه غير مغربي ماشاء الله”.