بالفيديو.. نجم بوليوود شاروخان “يبصم” في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، لحظة وصول الفنان الهندي العالمي شاروخان للكويت، أمس الخميس.

وكان شاروخان قد حل ضيفًا في 3 دول خليجية خلال يوم واحد فقط، أمس الخميس، حيث وصل للكويت؛ لافتتاح متجر للمجوهرات، وبعدها غادر إلى دبي؛ لافتتاح فرع المتجر نفسه، ولاحقًا إلى قطر.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول وصول النجم شاروخان، أمس، لمطار الشيخ سعد العبدالله، حيث علق الفنان خالد العجيرب الذي كان حاضرًا بالمطار على الموقف، مازحًا: “يدش ببصمة يا جماعة”، في إشارة إلى أن الفنان الهندي بانتظار دوره للبصمة كي يتمكن من الدخول.

ورأى ناشطون أن البصمة قانون دولة، ولا يوجد فرق بين الأشخاص لتطبيق هذا القانون عليهم.