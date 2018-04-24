بعد وئام الدحماني.. فنانون ماتوا في سن مبكرة (فيديو)

توفيت الفنانة المغربية وئام الدحماني عن عمر ناهز 34 عامًا.

الدحماني انضمت إلى قائمة فنانين ماتوا في سن مبكرة.

أسمهان

رحلت الفنانة السورية في الـ 27 عامًا بحادث سيارة أدى إلى غرقها بترعة في مصر.

سوزان تميم

توفيت المطربة اللبنانية بعمر 31 عامًا إثر جريمة قتل في دبي.

ذكرى

قُتلت المطربة التونسية في شقتها بالقاهرة في عمر 37 عامًا.

هالة فؤاد

رحلت الممثلة المصرية وزوجة الراحل أحمد زكي بعمر 35 عامًا بسرطان الثدي.

عمر خورشيد

رحل الفنان في أوج عطائه الفني عن عمر36 عامًا؛ بسبب حادث سيارة غامض.

ناهد شريف

رحلت الفنانة المصرية في سن الـ 39 عامًا بسرطان الثدي.

ميرنا المهندس

رحلت الممثلة المصرية بعمر 37 عامًا بعد صراع مع المرض.

علاء ولي الدين

توفي الكوميدي المصري إثر أزمة سكر حادة قبل بلوغه سن الأربعين.