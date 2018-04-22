وفاة الفنانة وئام الدحماني بأزمة قلبية في دبي

أعلن فنانون ووسائل إعلام مغربية وفاة الفنانة المغربية الشابة وئام الدحماني، عن عمر ناهز 34 عامًا بأزمة قلبية في دبي بدولة الإمارات حيث تقيم منذ سنوات.

وأحدث نبأ وفاة الدحماني المفاجئة حالة من الصدمة للجمهور والوسط الفني وسط تعبير واسع عن مشاعر الحزن والدعوات للراحلة.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي من السلطات في دبي حول ظروف وفاة الدحماني خاصة وأن ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنها نشرت قبل أيام أنها ترغب في تأجير شقتها في دبي.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام في تغريدة بحسابها في تويتر: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمها وان يبدل سيئاتها حسنات اللهم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله واجعلها في جناتك جنات النعيم يا رحيم #ارحمها #وئام_الدحماني في ذمه الله #ادعوا_لها“.

أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمها وان يبدل سيئاتها حسنات اللهم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله واجعلها في جناتك جنات النعيم يا رحيم #ارحمها #وئام_الدحماني في ذمه الله #ادعوا_لها pic.twitter.com/B53s2moCK3 — #AhlamTheVoice احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) April 22, 2018