حقيقة اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة

كشفت مصادر رسمية سعودية حقيقة اختيار الإعلامية الكويتية حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة، حيث قالت المصادر إنه لا صحة لاختيار إحدى الإعلاميات من دولة خليجية وجهًا إعلانيًا للحملة.

وأضافت المصادر أن كل ما ذُكر بخصوص هذا الموضوع مجرد اجتهادات شخصية غير دقيقة، بحسب صحيفة سبق.

وسبق أن أعلنت حليمة عبر حسابها في “سناب شات” مطلع هذا الشهر، مشاركتها في عمل سعودي فني عن قيادة المرأة للسيارة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلًا بعد أنباء عن اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة.

يذكر أن تفعيل قرار قيادة المرأة في المملكة سيتم تطبيقه في يونيو/ حزيران.