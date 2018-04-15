مصدر مقرب من مديحة يسري يكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لغيبوبة

أكدت السيدة المرافقة للفنانة مديحة يسري تعرض الأخيرة لوعكة صحية مؤخرًا نقلت على إثرها إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، بعد أن تعرضت لارتفاع في درجة الحرارة ودخولها في غيبوبة متقطعة.

وقالت إن مديحة يسري دخلت إلى غرفة العناية المركزة يوم الخميس الماضي، وكانت تعاني من صديد في البول ووصلت درجة حرارتها إلى 41 درجة مئوية وتعرضت لغيبوبة، لكن الأطباء تمكنوا من خفض درجة الحرارة، وعمل مزرعة بول لمعرفة سبب الصديد.

وأشارت إلى أن الحالة بدأت في الاستقرار نسبيًا لكن الأطباء يمنعون عنها الزيارة في الوقت الحالي، لكنها بدأت في التحدث مع المحيطين بها، لكن لم يسمح الأطباء بالجلوس معها كثيرًا.

ولفتت إلى أن الفنانة القديرة انتقلت بين ثلاث مستشفيات في القاهرة خلال الفترة الماضية، وكانت تبحث عن غرفة رعاية مركزة قبل تدهور حالتها، لتستقر في مستشفى تابعة للقوات المسلحة بالعجوزة.