بعد محمد حماقي.. فنان لبناني يغني في السعودية الأسبوع المقبل ‎

أعلن المطرب اللبناني، مروان خوري، اليوم الجمعة، أنه سيغني لأول مرة في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.

وكتب خوري، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”: “يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الأولى في المملكة الجمعة ١٣ أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع محبتي”.

يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الأولى في المملكة الجمعة ١٣ أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع محبتي — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) ٦ أبريل، ٢٠١٨

يشار إلى أن الفنان المصري، محمد حماقي، أحيا، أمس الخميس، حفله الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

واتَّسم الحفل بالحضور الكبير، والتجهيزات الضخمة، وهو الأمر الذي نال إعجاب الحضور، وأسهم في التفاعل بين حماقي ومحبيه على أنغام أغانيه.