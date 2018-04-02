نقابة الممثلين في مصر تحذر من الإساءة للفنانة آمال فريد (صورة)

بعد غياب طويل عادت أخبار الفنانة المصرية الكبيرة آمال فريد، لتسيطر على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر الطبيب الذي أجرى لها عملية جراحية مؤخرًا لتركيب مفصل حوض في الساق الأيسر عدة صور.

وسيطرت حالة من الاستياء على الوسط الفني بعدما راح الطبيب الذي أجرى لها الجراحة ينشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زاعمًا أنه يطمئن الجمهور على حالتها الصحية، ما جعل عدد من النقاد يتهمون الطبيب باستغلال الفنانة من أجل الحصول على بريق الشهرة.

وفي تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، قال الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين “في الحقيقة إنني لا أملك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن عندما علمت من بعض الأصدقاء قمت بالاتصال بالطبيب وحذرته من تكرار نشر الصور احترامًا لقيمة الفنانة وتقديرًا لظروف المرض”.

وتابع “زكي”: “النقابة لم تتخل عن آمال فريد وتتكفل بنفقات علاجها، كما تحمّس أكثر من فنان لرعايتها والوقوف بجانبها”.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قامت بزيارتها مؤخرًا بصحبة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ووعدا بالوقوف بجانب الفنانة آمال التي تعاني من الإصابة بالزهايمر.

وقدمت آمال فريد دور البطولة أمام عبدالحليم حافظ في فيلم “ليالي الحب”، وكان عمرها آنذاك 17 عامًا، وكانت إحدى نجمات السينما المصرية في الخمسينيات والستينيات، وهي من مواليد 12 فبراير من العام 1938، واسمها الحقيقي آمال خليل محمد، ولدت في العباسية بالقاهرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع.

واعتزلت آمال فريد الفن عام 1969، بعد أن تزوجت من مهندس مصري، كان يقيم في العاصمة الروسية موسكو، فعاشت معه هناك، ثم عادت وشاركت في فيلمين فقط، وقررت بعدها الاعتزال نهائيًا.