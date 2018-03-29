مي عزالدين تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد “رسائل”‎

قالت الفنانة المصرية مي عزالدين، إنها انتهت من تصوير نصف مشاهد مسلسلها الجديد “رسائل”، الذي تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “تم وضع جدول زمني للانتهاء من تصوير أحداث المسلسل بالكامل قبل بداية شهر رمضان، وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل التحضير للشخصية التي أقدمها في العمل”.

وتابعت مي: “أجسد في العمل دور فتاة رومانسية تتعرض لحادث وعلى إثره تدخل في غيبوبة تفصلها عن عالمها الحقيقي، وبعد الحادث تأتي لها رسائل لا تعرف مصدرها بشأن مستقبلها وما سيحمله لها القدر، الأمر الذي يضعها في مأزق نفسي”.

وبشأن ما تردد عن وجود أزمة إنتاجية تهدد العمل، قالت: “كان من المفترض أن أقدم هذا العمل في العام الماضي، وتم تأجيله لهذا العام بسبب صعوبة أحداثه، وكان الوقت ضيقًا جدًا، وخوفًا من عدم الانتهاء من التصوير، فضلنا التأجيل لعام 2018؛ حتى نقدم عملاً دراميًا مميزًا، ولكن لا توجد أزمة إنتاجية على الإطلاق، والشركة المنتجة تبذل كل ما في وسعها لتقديم عمل يحمل كل مواصفات وعوامل النجاح”.

وفيما يتعلق بتردد أنباء عن تدخلها في اختيار أبطال المسلسل لكونها نجمة العمل، أوضحت: “هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، أنا ممثلة فقط، وأجتهد في الشخصية التي أقدمها، والعمل من إخراج المبدع إبراهيم فخر، وهو صاحب القرار في ترشيح أو استبعاد أي ممثل، لذا أنا بريئة من هذا الكلام”.

وعن غيابها عن السينما، قالت مي عزالدين: “بعد رمضان سوف أدخل فيلمًا سينمائيًا ضخمًا، ولن أكشف تفاصيله إلا بعد التوقيع والبدء في التصوير”.

يذكر أن مسلسل “رسائل” الذي تعود به مي عز الدين للدراما التلفزيونية، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج تامر مرسي، ويشاركها البطولة خالد سليم وهشام إسماعيل.