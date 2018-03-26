رامز جلال: تصدرت إيرادات السينما لهذا السبب.. وسأتوقف عن “المقالب” بحالة واحدة

استطاع الفنان المصري رامز جلال، أن يتصدر إيرادات موسم منتصف العام السينمائي بفيلمه الجديد “رغدة متوحشة”، إذ بلغت إيرادات الفيلم 23 مليون جنيه، متفوقًا على 4 أفلام منافسة ومنها “طلق صناعي” بطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي، و”الكهف” بطولة ماجد المصري و”عقدة الخواجة” للفنان حسن الرداد، و”بلاش تبوسني في عنية” بطولة ياسمين رئيس.

وقال رامز في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “سعيد بتصدر فيلمي الجديد القمة بإيرادات مرتفعة، خاصة أن النجاح في بلدنا يقاس بأعلى الإيرادات، وقد بذلت مجهودًا كبيرًا في هذا الفيلم، للرد على الذين انتقدوا هبوط إيرادات أفلامي السابقة”.

وأضاف: “لست مؤيدًا لفكرة أن الإيرادات دليل تميز العمل السينمائي، وأكبر دليل على ذلك، وجود أعمال في تاريخ السينما خذلها شباك التذاكر، لكنها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتعد علامات في تاريخ السينما المصرية، مثل: فيلم (شيء من الخوف) و(الناصر صلاح الدين)، وفي تصوري أن الإيرادات ليست المعيار الوحيد للنجاح”.

وعن تأثير تقديم برامج المقالب على موهبته التمثيلية، قال: “هذا الكلام ليس حقيقيًا لأن برامج المقالب تعتمد على التمثيل وخداع الضيف، وأرى أنها ساهمت في تقريب المسافات بيني وبين الجمهور العربي وصنعت لي انتشارًا كبيرًا أحمد الله عليه”.

وبشأن برامج المقالب التي ظهرت لتحاكي تجاربه، قال: “يسعدني أن يتحمس زملائي الفنانين لتقديم هذه النوعية من البرامج؛ لأن هذا الأمر يجعل أجواء المنافسة قوية، وفي النهاية يجب أن نترك الحكم للجمهور الذي يمتلك موهبة الفرز والاختيار”.

وعن الوقت الذي حدده للتوقف عن تقديم هذه النوعية من البرامج، قال رامز جلال: “عندما أجد صعوبة في العثور على فكرة جذابة سأتوقف؛ لأن إفلاس الأفكار فقط هو الذي يجعلني أتوقف وليس أي شيء آخر”.

وبسؤاله عن فكرة برنامجه الجديد “رامز تحت الثلج” والذي سيعرض في رمضان 2018: “لا أريد الحديث عن برنامجي الجديد، وأتكتم على التفاصيل ومكان التصوير ولكن أحب التأكيد أن ضيوف الموسم الجديد مفاجأة للجمهور، الذي أتمنى أن ينال أدائي إعجابه دائمًا”.