شيري عادل: أفضح داعش في “المرآة السوداء”

تواصل الفنانة المصرية شيري عادل تصوير دورها في مسلسل “المرآة السواء” والذي قالت إنه يناقش خطر الجماعات المتطرفة، ويفضح كذب وافتراء تنظيم داعش المتشدد.

وفي تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” قال شيري “مسلسل (المرآة السوداء) عمل ضخم من حيث المحتوى وعدد النجوم المشاركين في البطولة، حيث يناقش خطر الجماعات المتطرفة ويفضح كذب وافتراء تنظيم داعش وكيف يستخدم أفراده الدين في تحقيق مكاسب سياسية”.

وأضافت “تحمست للعمل لأنه يناقش قضية مهمة تشغل العالم كله، وهي الإرهاب وخطره، ولأنه يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان شريف سلامة الذي يستحق الكثير لأنه مجتهد ولديه موهبة فنية كبيرة”.

وتابعت: “الرائع في هذا العمل أنه مكتوب بصورة مختلفة، والتصوير يعتمد على تكنيك جديد سيكون لافت جدًا للنظر، كما أنه يضم نجومًا من 8 دول عربية، منهم عائشة بن أحمد، ولذا سوف يحقق نسبة مشاهدة عالية، والعمل من تأليف الأشقاء شيرين ومحمد خالد دياب، وإنتاج محمد حفظي وإخراج محمود كامل”.

وبشأن توقعاتها لموسم دراما رمضان العام المقبل قالت: “أتوقع أن تكون المنافسة ساخنة جدًا بين جيل الكبار والجيل الجديد، حيث يراهن الزعيم على مسلسل (عوالم خفية) ويعود هذا العام الفنان يحيى الفخراني بمسلسل (بالحجم العائلي)، فوجود الكبار يجعل الموسم الدرامي في رمضان غني جدًا”.

وعن سبب غيابها عن السينما اختتمت شيري عادل: “لم أتعمد الغياب عن السينما، ولكنني لم أجد السيناريو الذي يدفعني للعودة ولا أبالغ إذا قلت أنني مشتاقة جدًا للسينما”.