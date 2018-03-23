“غادة ومي ودينا الشربيني”.. نجمات رفعن شعار “التيمة الواحدة” في رمضان 2018

يشهد موسم دراما رمضان 2018 حالة من المنافسة في الأداء والتكنيك، حيث يحاول كل فريق تقديم عمل فني مختلف حتى يفوز بإعجاب الجمهور وإشادة وتقدير النقاد.

ورغم الجهد المبذول من جانب النجوم، هناك تيمة واحدة تبدو كعامل مشترك بين عدد من الأعمال الدرامية، حيث فضلت مي عزالدين وغادة عبدالرازق ودينا الشربيني وجود “حادثة وحيدة في العمل” تغير مجرى حياة البطلة وتعيد ترتيب الأحداث.

دينا الشربيني

تخوض دينا الشربيني هذا العام البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل يحمل اسم “مليكة”، حيث تؤدي شخصيتها وتتعرض البطلة لحادث أثناء حضورها حفل زفاف يؤدي إلى تشوه وجهها، ومن أجل أن تسترد جمالها تسافر إلى فرنسا لإجراء عملية تجميل، وأثناء رحلة العلاج تتعرض للعديد من الأحداث التي تغير مجرى حياتها، والمسلسل بطولة مصطفى فهمي.

غادة عبدالرازق

تؤدي في مسلسها الجديد “ضد مجهول” دور مهندسة ديكور وتنشأ العديد من الخلافات بينها وبين زوجها بسبب انشغالها الزائد في العمل، وعندما تتصاعد الخلافات بينها تخرج غاضبة وتتعرض لحادث سير يغير مجرى حياتها ويغير مصير الأحداث.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته أحمد سعيد عبدالغني وروجينا.

مي عزالدين

تراهن مي عزالدين أيضا هذا العام على دور فتاة رومانسية ولكنها تتعرض لحادث يجبرها على تغيير اختياراتها في الحياة.

المسلسل يعتمد على الإثارة والأكشن، ويشارك في بطولته خالد سليم، ومن إخراج إبراهيم فخر وتأليف محمد سعيد عبدالملك، وجرى تصوير 30% من أحداثه.