نادية الجندي تهاجم “ويكيبيديا” وتتوعد بملاحقتها قضائيًا بسبب “عمرها” (صور)

شنت الفنانة المصرية الكبيرة نادية الجندي هجومًا حادًا على موسوعة المعلومات والتصنيف “ويكيبيديا”؛ بسبب تاريخ ميلادها، قبل ساعات من الاحتفال به، مشيرة إلى أنها قامت بتوضيح عيد ميلادها الحقيقي بإرسال جواز السفر، إلا أن الموسوعة لا تزال تتلاعب بالتاريخ.

ووصفت الفنانة المصرية هذا التلاعب بأنه “مقصود، وتلاعب بشكل مريض”، مشيرة إلى عدم حديثها في هذا الأمر من قبل، في الوقت الذي انتقدت فيه تجاهل التعديل المطلوب.

وعبر صفحتها على موقع”إنستغرام”، قالت الفنانة المصرية في تعليقها: “أقدم الشكر لجميع المواقع التي تحتفل بعيد ميلادي، لكنني منزعجة من نشر تاريخ الميلاد بشكل خاطئ”.

ورغم أن الصورة الحالية التي نشرتها الفنانة لمعلوماتها في”ويكيبيديا”، تقول إن تاريخ ميلادها عام 1948، إلا أن المعلومات الحالية في الموسوعة، والتي اطلعت عليها “إرم نيوز”، تقول إنها عام 1946، الأمر الذي يعني التلاعب في التاريخ أكثر من مرة، وفقًا لقول نادية.

وكتبت الفنانة المصرية نصًا: “عايزة ألفت النظر بالنسبة للتلاعب في تاريخ عيد ميلادي أكتر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن، مرة ١٩٤٨ ومرة ١٩٤٥ ومرة ١٩٤٤ ومرة ١٩٤٣ ومرة ١٩٤٢ ومرة ١٩٤١ ومرة ١٩٤٠ والتاريخ النكتة ١٩٣٨، وكل التواريخ السابق ذكرها غير صحيحة بالمرة وغير حقيقية، وتم إرسال صورة من جواز السفر الخاص بي بالتاريخ الحقيقي، ولم يهتموا بتغييره ولم يعدلوه وذلك يؤكد للجميع أن الموضوع ده مقصود والتلاعب فيه مقصود”.

واستكملت الجندي: “أنا لم يعنيني الأمر خلال الفترة اللي فاتت بالتلاعب في تاريخ عيد ميلادي بهذا الشكل الغريب؛ لأن الفنان الحقيقي بقيمة الأعمال التي قدمها وليس بعمره، لكن الإصرار على التلاعب فيه حتى الآن بهذا الشكل المريض، ومحاولتهم إنهم يكبروني أكتر من سني الحقيقي أكتر من ١٢ عامًا جعلني أتحدث فيه لأول مرة”.

وذكرت: “كما تحدثوا أيضًا مؤخرًا عن موضوع الفنان الراحل عماد حمدي، لأنهم لم يجدوا في مشواري الفني ما يحاربوني بيه، إلا موضوع التلاعب في سني وموضوع عماد حمدي، وأتمنى أخيرًا من السادة الصحفيين والمواقع المحترمة، التي تحتفل بأعياد ميلاد الفنانين التركيز على مشوارهم الفني وشغلهم ونجاحهم ومجهودهم وليس سنهم، مع العلم أن هذا لم ولن يؤثر إطلاقًا على علاقتي ومكانتي عند الجمهور… وسوف ألجأ للإجراءات القانونية ضد أي حد من الآن بيتلاعب في تاريخ ميلادي”.

وعبر تعليقات من محبيها، حاول نشطاء التخفيف من غضب الفنانة المصرية عبر تعليقاتهم، التي جاء من بينها “يا نونا باين عليكي أصغر بكثير وبعدين خليهم يخلوها حتى ١٩٠٠ إحنا بنحبك والشباب باين عليكي سيبك منهم يقولوا اللي يقولوه إحنا بنحبك” و” العمر كله يا نجمة انتي برج الحمل وأنا بعد وأنا أقول ليش أموت فيكي” و”العمر كله ليكي نجمتنا الجميلة ربنا يبارك فيكي”.

وجاءت حالة الغضب من قبل نادية الجندي، بعد ساعات من نشرها صورة والدتها، والدعاء لها بالرحمة بمناسبة احتفالات عيد الأم، مؤكدة بأنها “كانت أول من شجعها في مسارها الفني”.