ما حقيقة انفصال العاهل المغربي عن زوجته؟

التزم الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الصمت إزاء شائعات انفصال العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عقيلته للا سلمى، والتي تداولتها وسائل إعلام.

واكتفى في رده على سؤال ممثل وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالقول:”السؤال يوجَّه للديوان الملكي”.

وأضاف:”الصحف الإسبانية التي نشرت الخبر لم تذكر مصادرها التي قالت إنها مقرَّبة من القصر”.

وكانت مجلة “هولا ” الإسبانية نشرت الخبر يوم أمس الأربعاء، استنادًا إلى ما أسمتها “مصادر مقرَّبة من الأسرة الملكية في الرباط”، وتناقلته وسائل الإعلام، كما أنه أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، طالبت العديد من المواقع المغربية بخروج الحكومة والديوان الملكي عن صمتهما، وتأكيد الشائعة، أو نفيها، احترامًا لحق المواطنين المغاربة في الاطلاع على الأخبار الخاصة بملكهم قبل وسائل الإعلام الأجنبية.

وكان غياب الأميرة للا سلمى عن صورة الملك محمد السادس داخل المستشفى بعد عملية جراحة القلب التي خضع لها، قد أثار استغراب وتساؤل المغاربة، خاصة مع وجود كل أفراد الأسرة الملكية المقربين، وهو الأمر الذي ساعد على انتشار شائعة الطلاق، وتصديقها بسرعة.