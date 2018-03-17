الفنان جميل راتب: قدمت كل الأدوار وابتعدت عن الفن لظروفي الصحية

عبر الفنان المصري جميل راتب عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خاصة أن المهرجان يحمل اسم القارة التي ينتمي لها ويعتز بها.

وقال راتب لـ”إرم نيوز”، إن “السينما الأفريقية لم تتأثر بالغرب وهذا مهم جدًا”، لافتًا إلى أنه “لابد من تشجيع الدول على المشاركة في المهرجان؛ لأن هذا الأمر يساعد على تبادل الثقافات”.

وبرر جميل غيابه عن الساحة الفنية، قائلًا: “أنا شبعت تمثيلًا وقدمت كل الأدوار، لكن غيابي أو انسحابي من الساحة سببه تراجع حالتي الصحية وعدم القدرة على الحركة أو الوقوف أمام الكاميرا”.

ومن جهته، تحدث المخرج السنغالي موسى توريه عن النجم جميل راتب، واصفًا إياه بأنه: “علامة مميزة وأداؤه الفني مبهر، وله تاريخ مشرف”.

وأضاف المخرج السنغالي: “لقد تتلمذت على يد المخرج الرائد عثمان سمبين مؤسس السينما الأفريقية، وهو من جيل راتب، وسعيد بهذا التكريم معه”.

واستطرد قائلًا: إن “من ساعدني في بداياتي هو سمبين، كان والده اسمه موسى وسمبين عرفني على سليمان سيسيه الذي تعلمت السينما على يده، وعلى نجوم هذا الجيل”.

واعتبر توريه أن “مصر حلقة ربط بين دول أفريقيا، لذلك أعتز بالتكريم فيها”، منوهًا إلى أن “والدته سبب حبه للسينما”.