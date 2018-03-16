مات ديمون يستقر في أستراليا هربًا من سياسة ترامب

قرر النجم الأمريكي مات ديمون مغادرة الولايات المتحدة والاستقرار في أستراليا مع أسرته؛ بسبب تضايقه من السياسة التي ينهجها الرئيس دونالد ترامب، والابتعاد عن ملف وينستاين.

ويريد الممثل أن يوفر لبناته الأربع مكانًا آمنًا للعيش؛ لذا اشترى منزلًا في بلدة خليج بايرون، بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية.

إلا أن هذا لن يمنع مات ديمون من تنفيذ العقود الفنية التي التزم بها، والاستمرار في مسيرته المهنية.

وكان ديمون هو من فضح إصرار الملياردير دونالد ترامب على الظهور في أي فيلم أو مسلسل تم تصويره في أحد ممتلكاته، وكان المخرجون يعملون على إرضائه وتصوير مشاهد كتبت له خصيصًا، ثم يقومون بقصها بعد ذلك باستثناء بعض الأعمال التي ظهر فيها فعلًا.

وذكر اسم مات ديمون في فضيحة المنتج هارفي وينستاين، حيث انتقدت مجموعة من الممثلات تصريحاته بهذا الخصوص، لاسيما عندما طالب بعدم الخلط بين “مجرد اللمس” و الاغتصاب أو استغلال قاصرين.

هذا الأمر دفعه بعد ذلك إلى محاولة تلطيف الجو مع زميلاته بتصريح آخر قال فيه: “الكثير من تلك النساء هن صديقاتي وأحبهن وأحترمهن وأساندهن فيما يقمن به، أريد أن يكون لي دور في هذا التغيير ومواكبة تلك الحركة، ولكن علي أن أبقى في الخلفية وأقفل فمي لبعض الوقت”.