لهذه الأسباب.. ابن ترامب وزوجته فانيسا يوشكان على الطلاق

تناوبت المواقع الإخبارية الأمريكية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على نشر تقارير تتحدث عن خلافات بين دونالد الصغير، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته فانيسيا، قيل إنها وصلت -أو تكاد- حد الطلاق.

التقرير الأول نشره موقع “الصفحة السادسة” الإخباري أمس، ونسب فيه إلى أصدقاء مقربين للزوجين قولهم إن دون (دونالد الابن) وزوجته يعيشان منفصلين ويتدارسان موضوع الطلاق.

الحصار الإعلامي

وأضاف التقرير، أن مشاكل الزوجين ليست جديدة ومحاولات إصلاح ذات البين لم تنجح حتى الآن. وفي مقدمة المشاكل شكوى الزوجة فانيسا من الحصار الإعلامي عليها منذ أن تسلم حموها رئاسة البيت الأبيض.

وتابع، فانيسا تتخوف -أيضًا- على أولادها وتخشى من أن تتكرر حادثة المسحوق الأبيض، الذي جرى رشه على أولادها في فبراير الماضي.

مجلة “فاينتي فير” النسائية، أضافت لأسباب الخلاف المستعصي بين دونالد الابن وزوجته، موضوع تويتر وما يسببه لعلاقتهما من تنغيص مستديم.

خاتم الـ 100 ألف دولار

يشار إلى أن تعارف دونالد الابن وفانيسا، كان حصل في أحد عروض الأزياء عام 2003، عندما قام دونالد الأب بتقديم ابنه إلى فانيسا بضع مرات.

وقد نشرت نيويورك تايمز بعد ذلك، أن فانيسا قالت ذات مرة لدونالد الابن: ألست أنت ابن ذاك الرجل المعوق؟

وقد تزوج دون وفانيسا عام 2005 وكانت هدية الزواج خاتماً بسعر 100 ألف دولار، ولديهما الآن خمسة اطفال.