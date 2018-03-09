سعد لمجرد يطلق أغنيته الجديدة “غزالي غزالي” (فيديو)

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، مساء الجمعة، أغنيته الجديدة “غزالي غزالي” عبر قناته الرسمية بموقع “اليوتوب”، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى بلاده في زيارة مؤقتة.

وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات قليلة على إطلاقه.

واستغرق “فيديو كليب” أغنية “غزالي غزالي” الذي تم تصويره بالعاصمة الفرنسية باريس شهورًا من التحضير، فيما اختار لمجرد إيقاعًا شبابيًا سريعًا لأغنيته الجديدة على غرار عمله السابق “Let GO” والتي شاهدها أزيد من 120 مليون شخص في “اليوتوب”، والظهور في “الفيديو كليب” الجديد بلوك شبابي مختلف.

وغاب لمجرد عن المغرب لحوالي سنة ونصف السنة؛ بسبب اعتقاله على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

ومن المرتقب أن يعود لمجرد إلى فرنسا في التاسع من نيسان/أبريل، للخضوع لفحص طبي له علاقة بقضية الاغتصاب.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى سعد لمجرد، البالغ من العمر 32 عامًا، في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر في باريس تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.