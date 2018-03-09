أحمد زاهر يكشف حقيقة زواجه الثاني.. ويروي قصته مع “السوشيال ميديا” (فيديو إرم)

قال الفنان المصري أحمد زاهر، إنه قرر عدم خوض أي أعمال فنية في عام 2018؛ من أجل التقاط الأنفاس والحصول على فترة من الراحة بعد العام الماضي الشاق، الذي قدم فيه 3 مسلسلات هي، “اختيار إجباري والحالة ج والطوفان”، وتخللها المشاركة في فيلم “هروب اضطراري” مع الفنان أحمد السقا.

وعن آخر أعماله، أضاف في تصريحات إعلامية، أنه يقرأ حاليًا سيناريو فيلم جديد، لم يحدد بعد موعد تصويره، رافضًا الكشف عن تفاصيله، ومؤكدًا أنه سينال إعجاب الجمهور.

وبشأن شائعة زواجه الثاني، قال زاهر، إن “هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة”، مشيرًا إلى أنه يحب زوجته وابنتيه ووالدته، وهذه هي أسرته التي يعيش من أجلها ولا يمكنه التفكير في أي شيء آخر، وأن من يطلق هذه الشائعات “ناس فاضية” ليس لهم أي دور في الحياة سوى الجلوس على “السوشيال ميديا”، وتداول الشائعات، بحسب قوله.

واختتم الفنان المصري أحمد زاهر حديثه لـ “إرم نيوز” بالقول: إن”السوشيال ميديا يمكن استخدامها فى أعمال الخير، كما يمكن استخدامها فى الشر أيضًا، مثل الشخصية التي قدمها في مسلسل (اختيار إجباري) والتي تناول خلالها مخاطر السوشيال ميديا، لدرجة أن أحد الهاكر قام بعد عرض المسلسل بسرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يمتلك 3 ملايين متابع على (إنستغرام).