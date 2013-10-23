قاتل سوزان تميم ينعم بأفضل معاملة

القاهرة – أفادت مصادر أنّ رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بحالة نفسية جيدة وهو يتلقى العلاج في مستشفى "السلام الدولي".

وأعطت النيابة تعليمات لإدارة المستشفى بعدم الإدلاء بأي معلومات تخصّ حالة هشام، وحذّرتهم أيضاً من إيصال أي مكالمات هاتفيّة له، ومنعت الزيارة عنه إلا بأوامر من النيابة بشكل خاص.

وقد أفادت المصادر أنّ هشام يتبادل النكات مع العاملين بالمستشفى ويعامل بشكل خاص أفضل معاملة، وحتّى الآن لم يبتّ في قرار الإفراج الصحي عنه والذي طلبه محاميه المستشار جميل سعيد.

سوزان بعد مقتلها