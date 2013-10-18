صور.. نجوم هوليوود يركبون المترو

لندن - (خاص) من بلقيس دارغوث

يبدو أن سعر البنزين مرتفع جداً في الدول الغربية، ما دفع العديد من الفنانين والفنانات إلى استخدم وسائل النقل العامة لتنقلعم إلى وجهتهم. وشوهد مؤخراً أكثر من فنان وهم يستقلون المترو أو القطارات للتوفير على أنفسهم فاتورة الوقود رغم حيازتهم أفخر أنواع السيارات في العالم.

فمن ريهانا التي تقدر ثروتها بمئات الملايين إلى كايتي هولمز وامبراطور موسيقى الراب جاي زي وزوجة ويل سميث الممثلة زوي سلدانا وغيرهم، التقطت عدسات الركاب الزملاء صوراً لهؤلاء النجوم على غفلة لينقلوا بحماس تجربة مشاركتهم المترو مع أحد ألمع أسماء صناعة الفن في العالم.

وفي ما يلي مجموعة صور جمعتها إرم في تقرير واحد: