الرياضة تتسبب بكسر يد عاصي الحلاني

بيروت – تعرّضَ فارس الغناء العربي، المطرب عاصي الحلاني لكسر في يده اليمنى وهو يمارس الرياضة، وتم ّعلى أثره نقله إلى المستشفى للمعالجة.

ويبدو من الصور أنّ الكسر الذي أصيب به عاصي في يده اليمنى بسيط، حيث تظهر الصور عاصي وهو يتبادل الضحكات مع طبيبه.