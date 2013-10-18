الرياضة تتسبب بكسر يد عاصي الحلاني

الرياضة تتسبب بكسر يد عاصي الحلاني

الرياضة تتسبب بكسر يد عاصي الحلاني

فارس الأغنية العربية يتعرّض لحادث بسيط أثناء ممارسته الرياضة وينقل إلى المستشفى للعلاج.

بيروت – تعرّضَ فارس الغناء العربي، المطرب عاصي الحلاني لكسر في يده اليمنى وهو يمارس الرياضة، وتم ّعلى أثره نقله إلى المستشفى للمعالجة.

 

ويبدو من الصور أنّ الكسر الذي أصيب به عاصي في يده اليمنى بسيط، حيث تظهر الصور عاصي وهو يتبادل الضحكات مع طبيبه.

 

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