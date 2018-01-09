هيفاء حسين تعتزل.. ولكن

فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها، بإعلان اعتزالها الفن والتوقف نهائيًا عن العمل، لكنها فتحت المجال أمام العودة مستقبلًا إلى العمل الفني.

وقالت هيفاء في منشور على صفحتها في فيسبوك: “جمهوري العزيز، يؤسفني أن أنقل لكم هذا الخبر بعدما فكرت طويلًا في تنفيذه بجرأة، يعز علي التوقف عن العطاء، ولكن رسميًا قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل”.

وشددت النجمة الخليجية على أنها لن تعود للفن، إلا عندما تشعر أن هناك ما يستحق تقديمه، ويعود بفائدة وعبرة للمجتمع، مضيفة: “سامحوني على التقصير وتحياتي لكم”.

وأثار الخبر استياء وحزن جمهورها، حيث أكد متابعوها أنهم سيفتقدونها، ولكنهم يدعمونها دائمًا في اتخاذ أي قرارات قد تعود عليها بالنفع.