بالفيديو.. ملاك الكويتية تتعرض لانتقادات بعد إساءتها للعراقيين بألفاظ نابية

خرجت الفنانة الكويتية، ملاك، عن طورها بعد أن انتقدها متابعون عراقيون كونها لم تحمل علم العراق، فيما يتعلق بمشاركته بكأس الخليج العربي لكرة القدم.

وكانت ملاك نشرت جميع أعلام دول الخليج المشاركة في المباريات ما عدا العراق، وحين سألها متابعون عن سبب ذلك، ردت “لأنها دولة غير خليجية”، فتعرضت لحملة انتقاد واسعة، دفعتها للرد بهجوم مماثل.

وانفعلت ملاك عبر مقاطع “سناب شات”، وهاجمت العراق وأهله، معتبرة أن العراق ليس من دول الخليج، وقالت: “أنا لا أريد متابعين من العراق ولا يشرفونني.. يلا انقلعوا الزين والشين فيكم ..حفظا على كرامتكم لا تابعوني، الخليج تاج على راسكم كلكم نفر نفر، وتموتون ما تصيرون من الخليج، ويلا ما يشرفني متابعتكم، يلا انقلعوا”.

ووصفت ملاك العراق بأنه أرض النفاق قائلة :” أرض الشقاق وأرض النفاق، منافقين لدرجة ما شفت منها بحياتي.. زعلانين عشان ما حطيت علم العراق؟ عشان ما حطيت علم العراق تسبون ابوي الميت، عسى تلحقوه انشا الله”.

وأدى هجوم ملاك العنيف على العراق إلى ردود فعل غاضبة وانتقادات من قبل الوسطين الفني العراقي والكويتي، وعلق الإعلامي العراقي أحمد الخفاجي على كلام “ملاك”: “وصلت معك تسبين بلد كامل وهو العراق؟ لكن انتي اخلاقك معروفة، وما رح أحكي أكثر من ذلك، لأنك ما تستحقين وقت نقدمها الك”، مبينا أن غضب ملاك نابع كونها تزوجت بأكثر من رجل عراقي وفشلت زيجاتها معهم.

ولمح إلى أن “ملاك” ليست كويتية الأصل، وأنها ذكرت ذات مرة أن والدتها عراقية وهو أمر ليس صحيحًا، متابعًا أنها ليست أيضًا من (البدون)، بل هي من أصل إيراني، مطالبًا إياها بعدم ذكر البلاد العربية، ومحاولة التفريق فيما بينها.

بدورها، علقت ملكة جمال العراق، تارة فارس، على ملاك: “والله العظيم، لو ما هسة اشوف بالصدفة اشوف بسنات وانستغرام من صديقتي، اشوف وحدة كويتية واسمها ملاك هسة عرفت قصتك الكاملة، كل اسبوع تتجوز من عراقي، وبعد ما تنفصلين عنهم تتهجمين على العراقيين”.

ورأت الإعلامية العراقية هيفاء حسوني، أن غاية ملاك من كلامها هو حصد المزيد من الشهرة، مطالبة العراقيين بعدم الالتفات لها ولكلامها، مضيفة أن كلام “ملاك” البذيء يدل على سوء خلقها.

وخرجت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في مقاطع “سناب شات” للتعليق بدورها على الجدل القائم، بعد أن طلب منها عدد من المتابعين ذلك، مطالبة العراقيين بالتوجه للقضاء للحصول على حقهم من “ملاك”، بدلًا من الاندفاع بالرد عليها بالطريقة ذاتها التي اتبعتها هي.

وأكدت أن الدستور الكويتي ينص على تجريم أي إساءة لدول صديقة وشقيقة، وأن الحكم القضائي الأدنى لهذا الجرم يبدأ من 3 سنوات إلى 16 سنة، وأنه يمكن للعراقيين أن يتبعوا الطرق القانونية عبر سفارة بلادهم لوضع حد لإساءة ملاك.

كما ردت العيدان على كلام الإعلامي الخفاجي، فيما يتعلق بقوله “أن ملاك إيرانية الأصل”، مؤكدة أن “ملاك” كويتية ومن قبيلة كويتية معروفة، ومضيفة أن “ملاك” أخطأت، كونها حملت شعبًا كاملًا مسؤولية سلوك بعض المتابعين لديها.

وعلقت: “انت 24 ساعة مع الفنانين العراقيين، وتجيهم حفلات، وتزوجتي منهم، صاروا وحشين مرة وحدة! (..)”.