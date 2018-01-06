بالسخرية من أنفسهم.. نجوم “مسرح مصر” يستأنفون الموسم الجديد (فيديو)

عاد نجوم “مسرح مصر” من جديد، لجذب أنظار متابعي الكوميديا في مصر والوطن العربي، بعد استئناف الموسم الجديد من عروض الفريق، مساء أمس الجمعة.

ودارت أحداث المسرحية اﻷولى، التي حملت اسم “كواليس الكواليس”، حول محاكاة أعضاء الفريق المسرحي للموسم الدرامي الرمضاني السابق بشكل ساخر، ووصل الأمر حد سخرية الفنانين من بعضهم وأعمالهم المقدمة في رمضان، كما عمدوا إلى تقليد أغاني الإعلانات بشكل كوميدي.

والفريق الذي يرأسه الفنان أشرف عبدالباقي، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم: علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن، إسراء عبد الفتاح وغيرهم، حقق شعبية جارفة بين المتابعين المصريين منذ ظهوره الأول تحت مسمى “تياترو مصر”.

وقد شارك أعضاء فريق “مسرح مصر” في أعمال سينمائية، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في المواسم السابقة من العروض.

وقد مثلت عودة الفريق للظهور مجددًا، ردًا عمليًا على بعض الإشاعات، التي قالت إن بعض أعضائه ترك العمل مع أشرف عبدالباقي، بعد نجاحهم في تجارب سينمائية وتلفزيونية أخرى.

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