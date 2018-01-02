شاهد بالفيديو.. كاتي بيري تفاجئ معجبًا في أبوظبي بـ”قبلة”

تفاعل جمهور الفنانة الأمريكية، كاتي بيري، معها، في حفل أحيته في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليلة رأس السنة.

وأرادت “بيري” إسعاد جمهورها بطريقتها الخاصة، حيث سألتهم عن أمنياتهم مع حلول العام الجديد.

وأثناء سؤالها أحد الموجودين بين الجمهور، ويدعى سالم، عن أمنيته، قال لها إن أمنيته في العام الجديد “أن يجد الحب”، فما كان منها إلا أن طبعت قبلة سريعة على شفتيه استجابة لأمنيته، فيما أثارت الخطوة بهجة، وحماسة الجمهور.

وشهد حفل كاتي بيري حضورًا واسعًا، حيث تواجد الآلاف من محبيها في ميدان دو بجزيرة ياس لحضور حفلها.

وعلقت كاتي، قبل الحفل، معبرة عن حماسها الشديد لإحياء الحفل في العاصمة الإماراتية: “تغمرني السعادة البالغة لرؤيتكم مجددًا، وتقديم أول حفل لي في أبوظبي، ولاشك أن هذا الحفل يمثل خير بداية لاستقبال العام الجديد”.