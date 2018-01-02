مريم حسين تخرج عن صمتها بعد “الفيديو الفاضح”: “أنا لا أمثل إلا نفسي”

خرجت الفنانة مريم حسين عن صمتها، بعد جدل واسع دام عدة أيام حول فيديو منسوب لها، وصف بأنه “جريء” و”فاضح”.

وذكرت، أن المقطع لا يتعدى رقصها مع المطرب العالمي “تايغا”، على غرار ما فعلت أخريات.

وقالت: “ما يحز في نفسي، بحث البعض عن مقاطع مريم حسين من سنابات أخرى، لماذا لا تبحثون عبر حسابي، لماذا الفضحية؟، لماذا البحث عن الفضائح، خلاص، حتى اذا ابتليتم فاستتروا”.

وأكدت في مقطع مصور، أن مقطع الفيديو لا يحوي أي تصرفات إباحية في مضمونه، وتابعت “أنا لم أنشر على سنابي أي شيء فاضح، يمكنكم التأكد من حسابي”.

وتابعت، بشأن اتهامها بأنها تشوه صورة البلد الذي تتبع لجنسيته، بقولها: “أنا إنسانه لا أمثل أهلي ولا أمثل ديني ولا أمثل أي وطن أنا أعيش فيه، ولا أمثل أي شي، أنا أمثل نفسي، من يريني، ليتفضل يرى حسابي”.

وتابعت بانفعال: “لم تعثروا على المقطع من سنابي، الشرف دوت كوم هذا لا أحبه، لا أحد يزايد علي بالشرف (..) أنا إنسانة منفتحة، ومن لا يعجبه لا يتابعني، إذا ظهرت بمسلسل خليجي، ألبس ثيابًا فاضحة، وإباحية لكم الحق تحاسبوني، ولكن في حياتي الخاصة لا دخل لأحد، لأن سناب شيء اختياري وليس اجباريا، أنت انسانة محترمة لا تتابعيني، وأنت محترم لا تتابعني”.

وسبق أن نفت مريم علاقتها بالفيديو الذي انتقل من تطبيق “سناب شات” إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مؤكدة أن الفيديو مفبرك.

وكان المحامي الإماراتي صالح الجسمي أعلن في وقت سابق، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مريم حسين بسبب الفيديو، الذي قال إنه “تم حذفه بعد انتشاره، كما فند ادعاء مريم بأنه “مفبرك” مؤكدا من جهته أنه صحيح”.

وأعلنت مريم حسين، أمس الاثنين، عبر تطبيق “سناب شات” أنها ستتخذ بدورها الإجراءات القانونية اللازمة ضد من انتهك صفحتها على “سناب شات” وسرق الفيديو.