لأول مرة.. كندة علوش تحتفل برأس السنة مع زوجها عمرو يوسف (صور)

لم يعد الاحتفال برأس السنة مجرد احتفال باستقبال عام جديد للفنانة السورية كندة علوش، بعد أن أصبح شهر كانون الثاني/ يناير هو عيد زواجها أيضًا من الفنان المصري عمرو يوسف، حيث كان حفل زفافهما في أوائل كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.

وظهرت الفنانة بإطلالة تكسوها السعادة والبهجة برفقة زوجها عبر صفحتها بموقع تبادل ونشر الصور “إنستغرام”، حيث يعد أول احتفال لهما معًا برأس السنة، ومن ثم يكون له طعم ومذاق خاصان.

ونشرت كندة صورًا بمناسبة بدء العام الجديد، حيث هنأت جمهورها ومحبيها في تعليق منفرد مقترن بصورتها، وتهنئة بالعام الجديد، مكتفية بعبارة “هابي نيو يير”، وسط تعليقات معجبيها وتهنئتهم لها بالعام الجديد.

ثم عادت كندة مرة أخرى لنشر صورة سيلفي التقطها عمرو يوسف بتعليق “كل سنة وانتو جميعًا سالمين وطيبين وحلوين وبألف خير وصحة وسلامة وياااااااااااا رب 2018 تكون حلوة علينا جميعًا”.

وتزوجت كندة من عمرو في حفل زفاف بمدينة أسوان، جنوب البلاد، وهو تقليد غير معتاد لنجوم الفن الذين يحرصون على إقامة حفلات الزفاف في العاصمة المصرية القاهرة وأحيانًا خارجها.