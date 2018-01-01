بالصور.. انتقادات تطال رنا الأبيض بسبب صور “مهينة” للفقراء

تعرضت الفنانة السورية رنا الأبيض، لحملة انتقادات؛ بعد تداول عدة صور لها، نشرتها تحت عنوان “مساعدة المحتاجين”.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، إن رنا التقطت هذه الصور في العاصمة دمشق، دون ذكر زمان أو مكان الصور، تحديدًا في دمشق. وقد وصف متابعون الصور بأنها “استعراضية” ومستفزة، وعكست رغبة الفنانة السورية في استغلال وإذلال الفقراء.

وبرزت الأبيض في الصور، وهي مرتدية بنطال جينز مشقق وسترة خضراء، وقد حرصت على إطلالة جاذبة، في حين وقفت في الصور بطريقة استعراضية، وسط مجموعة أطفال، وخلف سيدة مسنة، بدا عليهم جميعًا البؤس والحاجة.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز”، التثبت من حقيقة الصور، وإن كان هناك تلاعبًا بها أم لا، كما لم تنشر الفنانة الأبيض هذه الصور على أي من صفحاتها على مواقع التواصل.