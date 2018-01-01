إيهاب توفيق: الإخوان هددوني بالقتل بسبب أغنية “تسلم الأيادي” (فيديو)

إيهاب توفيق: الإخوان هددوني بالقتل بسبب أغنية “تسلم الأيادي” (فيديو)

المصدر: محمد المصري- إرم نيوز

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، عن تعرضه لتهديدات من قبل جماعة الإخوان المسلمين بخطف أولاده، بعد أدائه أغنية “تسلم الأيادي”.

وقال توفيق، في تصريحات تلفزيونية: “الإخوان هددوني بخطف أولادي؛ بسبب أغنية (تسلم الأيادي)، أثناء مشاركتي في حفل أمام قصر الاتحادية”، مضيفًا: “بعد انتهاء الحفل، فوجئت باتصال من والدي أخبرني فيه بأنه تلقى تهديدًا بقتلي، وخطف أولادي من عناصر الإخوان”.

وتابع: “2018 سنة تفاؤل بإذن الله، على مصر”، مؤكدًا أن الـ25 من يناير كانت كلها أشياء غير مفهومة، وكانت أيام ربنا لا يعيدها أبدًا، وقد خشيت على أبنائي وقتها”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً