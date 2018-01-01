إليسا تثير جدلًا واستياء في ليلة رأس السنة بسبب هذا الفيديو

تسبب مقطع فيديو، انتشر للفنانة اللبنانية إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مطلع العام الجديد، بجدل واسع بين الناشطين.

وظهرت سيدة في مقطع الفيديو، وهي تنتظر مرور إليسا خلال حفلة رأس السنة في دبي، وما إن دخلت الفنانة اللبنانية حتى حاولت السيدة التقاط صورة معها؛ لكن إليسا بدت على عجلة من أمرها، وحين حاولت السيدة الاقتراب، أبعدها أحد أفراد الحراسة الأمنية.

وتعليقًا على ذلك، اعتبر متابعون أن: “تجاهل الفنان لجمهوره غرور وتكبر”، وأنه بذلك: “يخسر محبيه، وأن عليه أن يتواضع للناس، الذين رفعوا من شأنه”.