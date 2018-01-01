آخر حكم قضائي لعام 2017 في مصر من نصيب زينة و أحمد عز

في آخر حكم قضائي لعام 2017، بعد جلسة مسائية لمحكمة الأسرة في مدينة نصر بالقاهرة مساء الأحد، أصدر القضاء المصري حكماً بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز، وذلك استمراراً للصراع القضائي بينهما على مدار الفترة الماضية.

وجاء الحكم القضائي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حيث أكد معتز الدكر، محامي وسام رضا إسماعيل ،المعروفة بـ”زينة” أن حكم القضاء جاء نهائياً ،مشيراً إلى قيامه خلال الساعات القادمة برفع دعاوى قضائية من بينها نفقة طفلي زينة من عز.

وكانت زينة قد أثبتت خلال الفترة الماضية زواجها عرفيا من أحمد عز الذي أنكر نسب طفلي زينة “زين الدين” و”عز الدين”، إلا أن نجحت زينة في إثبات ذلك، وحصولها على حكم قضائي باستخراج شهادتي ميلاد لطفليها منسوبين لعز.