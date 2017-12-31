أرقام خيالية.. تعرّف على أجور الفنانين هذه الليلة فقط

بين الجدل الذي يثار دائمًا عن قيمة أجور الفنانين وارتفاع قيمتها، يبقى اهتمام الكثيرين بمعرفة ترتيب النجوم من حيث المبالغ التي يتقاضونها خلال حفلات رأس السنة سواء في مصر، أو الإمارات، أو لبنان، أو أي دول أخرى.

وغالباً ما يتم تسريبها من خلال مصادر مقرّبة من النجوم، أو الفنادق التي تستضيف الحفلات، فيما يحرص الكثير منهم على عدم الحديث في هذا الشأن، ويعتبره شأنًا خاصًا لايجب الحديث فيه، أو الإفصاح عنه.

عمرو دياب.

حافظ المطرب المصري الكبير على صدارته في المقدمة، من حيث المبلغ الذي يتقاضاه في حفلات رأس السنة، بعد أن تجاوز أجره 170 ألف دولار، مقابل إحياء حفلة في دولة الإمارات، ليلة رأس السنة، كما تقاضى الهضبة أجرًا مماثلًا لإحياء حفلة في أحد فنادق القاهرة منذ أيام، وصل سعر التذكرة لحضورها قرابة 850 دولارًا، ما يعادل قرابة 15 ألف جنيه مصري.

كاظم الساهر.

يأتي المطرب الكبير كاظم الساهر في المرتبة الثانية العام الحالي، حيث طلب مبلغ”150 ألف دولار” لإحياء حفلة ليلة رأس السنة في أحد فنادق بيروت.

جورج وسوف.

في المرتبة الثالثة جاء المطرب السوري جورج وسوف، الذي تقاضى أجرًا تجاوز الـ100ألف دولار، لإحياء ليلة رأس السنة في فندق بمدينة شرم الشيخ السياحية في مصر، حيث وصل سعر تذكرة الحضور إلى قرابة 280 دولارًا أمريكيًا”ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري”.

إليسا.

وبفارق بسيط، أو يمكن القول إنها تشارك “جورج وسوف” في المرتبة الثالثة، جاءت الفنانة إليسا بأجر 100 ألف دولار لإحياء حفل رأس السنة في دبي بدولة الإمارات.

شيرين.

ورفعت المطربة شيرين عبد الوهاب أجرها هذا العام إلى قرابة 90 ألف دولار خارج مصر، حيث منعت نقابة الموسيقيين في مصر شيرين من الغناء لمدة شهرين بعد الإساءة لمصر أثناء حضورها حفلة في بيروت، حيث تم اختيارها لإحياء حفلة ليلة رأس السنة في دبي.

أنغام.

وحدّدت المطربة المصرية أنغام مبلغ 80 ألف دولار لإحياء حفل رأس السنة خارج مصر.

وائل جسار.

يأتي المطرب وائل جسار في نفس مرتبة “أصالة” بالحصول على مبلغ 80 ألف دولار لإحياء حفلات رأس السنة.

نانسي وهيفاء.

وأحيت الفنانتان هيفاء وهبي، ونانسي عجرم، العديد من الحفلات في أكثر من دولة خلال الأيام الماضية، حيث تقاضت كل منهما مبلغ 80 ألف دولار.

تامر حسني.

وتقاضى تامر حسني مبلغًا يقارب 75 ألف دولار لإحياء حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة.

محمد حماقي.

ويحيي الفنان محمد حماقي حفل رأس السنة في أحد منتجعات دبي بأجريقدر بـ50 ألف دولار.

سميرة سعيد.

وحصلت المطربة سميرة سعيد على ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي، لإحياء حفل رأس السنة في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

مايا دياب ونيكول سابا.

وتُحيي كل من الفنانتين مايا دياب، ونيكول سابا، حفلة رأس السنة في أكثر من فندق بالقاهرة مقابل 25 ألف دولار لكل منهما.

حكيم.

وحصل المطرب الشعبي على قرابة 20 ألف دولار، ما يعادل 350 ألف جنيه مصري لإحياء حفلة رأس السنة في مصر.

أحمد سعد.

ولم يزدْ أجر المطرب الشعبي المصري أحمد سعد، الذي تزوج مؤخرًا من الفنانة سمية الخشاب عن 6 آلاف دولار”ما يعادل 100 ألف جنيه مصري” لإحياء حفلات رأس السنة.