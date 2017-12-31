براءة غادة عبد الرازق في قضية الفيديو الفاضح

أصدرت محكمة جنح المعادي؛ حكمًا ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة المقامة ضدها، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء؛ بعد نشرها فيديو أظهر مناطق حساسة من جسدها بالخطأ على صفحتها بموقع “انستغرام” .

وكان المحامى سمير صبرى تقدم بجنحة مباشرة ضد غادة عبد الرازق، اتهمها فيها بارتكاب “فعل فاضح”، مستندًا إلى أنها تواصلت مع معجبيها على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” وهي فى حالة تشبه السكر، ومرتدية ملابس نوم فاضحة.

واعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق مسبقًا عن الفيديو الفاضح، وأكدت أنها تتناول عقاقير منومة ومضادة للاكتئاب منذ سنوات طويلة، تؤدي إلى فقدانها لتوازنها، وأنه تم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.