فيديو “جريء” منسوب للفنانة مريم حسين يثير جدلًا واسعًا.. وهذا ردها

أثار مقطع فيديو وُصف بـ”الجريء”، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نسبه للفنانة مريم حسين التي طالما كانت بطلة قصص وشائعات مثيرة.

وتسبب المقطع الذي نُشر في البداية عبر تطبيق “سناب شات” قبل أن ينتقل إلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي، في انقسام المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد للفنانة مريم ومدافع عنها.

وردت الفنانة العراقية من أصول مغربية، على الجدل الذي تسبب به مقطع الفيديو، بنفي علاقتها به من الأصل، وتأكيد أنه مفبرك.

وقالت الفنانة مريم في تعليق لأحد المواقع الإخبارية السعودية، نشرته عبر حسابها في “أنستغرام”، إن “هنالك من يستغل معرف سناب مثل معرفها لترويج الشائعات”.

وأكدت مريم أنها منهمكة هذه الأيام في تصوير عمل سينمائي سيرى النور قريباً يحمل تجربة جديدة في الدراما الخليجية.

ويتصدر الوسم (#مقطع_مريم_حسين) قائمة الترند في موقع “تويتر” بالسعودية، فيما يحظى بتفاعل لافت في دول خليجية وعربية أخرى.

وينقسم المغردون بين من يدعو لتجاهل الفيديو بعد نفي الفنانة مريم حسين علاقتها به، وبين من يدعو لتجنب الخوض في مثل تلك التفاصيل الشخصية، بينما يرى فريق آخر أن بعض الفنانين ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي يتعمدون إثارة الجدل على الدوام ليبقوا في دائرة الضوء.