مي سليم تتهم طليقها بالتعدي عليها ومحاولة “اختطاف” ابنتهما

اتهمت الفنانة الأردنية مي سليم طليقها رجل الأعمال المصري علي الرفاعي بالتهجم عليها في منزلها، والتعدي بالسب والقذف ومحاولة اختطاف ابنتهما “ليلي”.

وحررت “سليم” أمس الإثنين بلاغًا ضد طليقها في العاصمة القاهرة، حيث ذكرت أن طليقها اقتحم بيتها الكائن في “العجوزة” وحاول أخذ طفلتهما بالقوة، كما تعدى عليها بالسب والقذف.

وطالبت في المحضر بإلزام طليقها بالتعهد كتابيًا بعدم التعرض لها ولابنتها، مؤكدة أن ابنتها في حضانتها منذ طلاقها بشكل قانوني.

يذكر أن مي سليم تزوجت الرفاعي في 2010، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة ليلي في 2011، ثم انفصلا بعد خلافات كثيرة بينهما في 2012.

واضطرت مي آنذاك إلى إقامة دعوى خلع حيث ربحتها، بعد أن طلبت الطلاق من الرفاعي ورفض طلبها.