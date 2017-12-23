بالفيديو.. بوتين يفاجئ رواد الساحة الحمراء في موسكو بهذا الفعل

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رواد الساحة الحمراء في موسكو عندما شارك في مباراة للهوكي على الجليد مع نجوم هذه الرياضة ليلة الجمعة على السبت.

وجرت المباراة وسط زينة ميلادية ازدانت بها الحلبة التي تقع بين سور الكرملين ومتجر “غوم” الفاخر، وتُفتح للعموم كل شتاء.

وواجه بوتين نجوم رياضة الهوكي مثل البطل السابق بافيل بور، الذي حاز الميدالية الذهبية في أولمبياد ناغانو في 1998، واللاعب الأسطوري فياتشسلاف فيتيسوف، وشارك أيضًا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ويشارك بوتين، وهو لاعب جودو محترف ويهوى رياضة الهوكي، كل عام في مباراة للهوكي على الجليد مع النجوم.

وأعلن الرئيس الروسي (65 عامًا) ترشحه لولاية رئاسية رابعة في انتخابات مقررة في آذار/مارس المقبل.