بالفيديو.. الفنانة ليلى عبدالله تعلن عقد قرانها وتكشف هوية “العريس”

كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، عن هوية عريسها، بعد أن أعلنت قبل أيام، خطوبتها، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل.

وعبر مقاطع “سناب شات”، وثقت الفنانة ليلى عقد قرانها على الفنان الكويتي عبدالله العباس، حيث ظهر في أحد المقاطع، وهو يوقع على وثيقة عقد القران وإلى جانبه المأذون، ثم بصور أخرى مع عدد من الضيوف، كما ظهر وبجواره الفنانة ليلى، وعبارة مكتوب عليها “الله يتمم عليكم يارب”. وأرفقت ليلى عدة مقاطع لاحقة من حفل عقد القران، إضافة إلى مقاطع تمتدح بها شقيقتها.

كما نشرت شقيقة ليلى، شهد عبدالله، صورة لها مع ليلى والفنان عبدالله، مرفقة تعليق: “الله يتمم لكم على خير يا أحلى أخت بالدنيا”.

فيما هنأ شقيق عبدالله “ناصر”، عبر صفحته بـ”إنستغرام”، شقيقه بعقد القران: “تم بحمد الله عقد قران أخوي، الله يتمم عليكم، منك المال ومنها العيال”.

وباركت الإعلامية مي العيدان، للفنانة ليلى عبدالله زواجها من الفنان عبدالله العباس، متمنية لهما السعادة، وأشادت بليلى وعبدالله، الذي وصفته بأنه “خلوق ومحترم، رجال ينشد فيه الظهر”. وقالت في رسالة لليلى، “صبرتي ونلتي”..

يذكر أن ليلى (21 عامًا)، خاضت التجربة الفنية في سن مبكرة، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، كان آخرها “رمانة”، و”ممنوع الوقوف”، في هذا العام.