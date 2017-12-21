مشاهير ونجوم رحلوا عن العالم في 2017 (صور)

سجل العالم سنة 2017 رحيل عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات، نستعرض فيما يلي أبرز الأسماء التي فارقت الحياة، لكنها رسخت اسمها في عالم الفن أو السياسة أو المال والأعمال في العالم.

روجر مور

فارق النجم البريطاني السير روجر مور الحياة يوم 23 مايو 2017 وهو في سن 89 عامًا، بعد صراع لم يطل مع المرض، وهو واحد من أشهر الفنانين الذين تقمصوا شخصية العميل السري جيمس بوند في 7 أفلام، كان آخرها سنة 1985 وهو في سن 57 عامًا.

خدم مور في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، فاكتسب لياقة بدنية عالية ودراية بفنون الحرب، مما أهله إضافة إلى وسامته للعب دور “العميل 007” بداية من سنة 1973.

برز في بداية حياته الفنية في المسلسل التلفزيوني الأمريكي “The Saint” خلال الستينيات، لكن شهرته تجاوزت الآفاق مع سلسلة جيمس بوند، واكتسب ثروة وشعبية كبيرتين في مختلف بلدان العالم، كما منحته الملكة اليزابيث الثانية لقب فارس في عام 2003.

وقضى سنواته الأخيرة في العمل الإنساني، خصوصًا كسفير لمنظمة “يونيسيف” لجمع التبرعات للأطفال الفقراء.

جيري لويس

جيري لويس واحد من أشهر الممثلين الكوميديين، ودع العالم بدوره وهو بعمر 91 عامًا يوم 20 أغسطس بعد مسيرة فنية حافلة.

ولد في نيويورك من أبوين روسيين يشتغلان بالكوميديا، فتعلم التمثيل إلى جانبهما على المسرح منذ كان في الخامسة.

شكل مع الممثل دين مارتن ثنائيًا ناجحًا في الأربعينيات، فقدما معًا 16 فيلمًا وتصدرا شباك التذاكر، حتى أصبح جيري لويس أعلى الممثلين أجرًا في هوليود، كما تألق سنة 1983 إلى جانب روبيرت دينيرو في فيلم “ملك الكوميديا” .

مخرج الزومبي

توفي المخرج الأمريكي جورج روميرو يوم 16 يوليو 2017 وسط عائلته وهو بعمر 77 عامًا، بعدما فتك به مرض سرطان الرئة.

وروميرو هو الذي أخرج للعالم فكرة الموتى الأحياء “الزومبي”، فكتبها وأخرجها للسينما في سلسلة من 4 أفلام دخلت تاريخ الإبداع العالمي.

بدأ حياته في التصوير السينمائي متخصصًا في البداية في الأفلام القصيرة والإعلانات، إلى أن قرر دخول عالم السينما من بابه الواسع بأول أفلامه “ليلة الموتى الأحياء” سنة 1968.

وكان روميرو إلى جانب فن الكتابة والإخراج والتمثيل، خبيرًا بتقنيات المونتاج، مما سمح له بالتحكم بالصورة النهائية لأفلامه.

جوني هوليداي

خيّم الحزن على الفرنسيين يوم 6 ديسمبر بعد إعلان وفاة المغني الأسطورة جوني هوليداي، الذي كان يلقب بـ “ألفيس بريسلي فرنسا”، لأنه كان أول من أدخل موسيقى “الروك آند رول” على الغناء الفرنسي.

وفارق جوني الحياة بعمر 74 عامًا، بعد صراعه مع مرض السرطان، وكان قد بدأ حياته الفنية سنة 1960، وقام بأكثر من 400 جولة فنية، وباع أكثر من 100 مليون أسطوانة، كما سجل ما يفوق المائة أغنية.

وكانت جنازة جوني هوليداي من أضخم الجنائز التي شهدتها باريس منذ سنوات، وشهدت مشاركة آلاف من عشاقه وحضور شخصيات مهمة في فرنسا.

علي أكبر هاشمي رفسنجاني

رحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني في أول شهور السنة التي تودعنا؛ بسبب أزمة قلبية، بعمر 83 عامًا، ويعتبر من أبرز السياسيين الإيرانيين الذين كان لهم دور كبير في ثورة 1979.

ولد رفسنجاني في 1934 من أسرة فقيرة، وتابع تعليمه في معهد قم الديني، فتتلمذ على يد ” الخميني” وتشبع بأفكاره في مناهضة الشاه ، ودخل السجن بسبب ذلك بين 1975 و 1977.

وبعد تولي الخميني للحكم عيّن رفسنجاني في مجلس الثورة، وشارك في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي، كما تولى مهمة رئاسة القوات المسلحة من 1988 إلى 1989.

ميخائيل الأول ملك رومانيا

توفي ملك رومانيا ميخائيل الثاني بإقامته في سويسرا وهو في 96، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان .

عاش حفيد الملكة فيكتوريا حياة صعبة، فقد تولى العرش لثلاث سنوات وهو بعد في السادسة إثر فرار والده كارول الثاني مع عشيقته، ورغم أن الأب عاد واسترجع عرشه، إلا أن ميخائيل سينصب من جديد سنة 1940 وهو في 18 بأمر من الحكومة التي كانت موالية للنازيين.

في عهد ميخائيل الثاني اشتركت رومانيا في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، وتعرضت حقول نفطها للغارات الجوية من طائرات الحلفاء، وفي أبريل 1944 دخلت القوات الروسية إلى بوخاريست وأعلنت البلاد الأخيرة استسلامها .

ليليان بيتنكور

توفيت سيدة الأعمال الفرنسية ليليان بيتنكور يوم 21 سبتمبر 2017 وهي بسن 94 عامًا، وكانت تعتبر أغنى امرأة في العالم، حيث بلغت ثروتها 40 مليار دولار في العام 2017 حسب تقديرات رسمية.

وكانت الابنة الوحيدة للكيميائي يوجين شويلار، مؤسس شركة أصباغ الشعر عام 1909، والتي أصبحت فيما بعد مجموعة “لوريال” العملاقة، أكبر شركة لإنتاج مستحضرات التجميل في العالم بفضل ذكاء وحنكة الوريثة، التي تعلمت إدارة الأعمال إلى جانب والدها منذ صغرها.

ديفيد روكفيلر

فارق المصرفي العالمي ديفيد روكفيلر الحياة يوم 20 مارس 2017 عن سن يناهز 101 عام، في منزله بنيويورك بسبب قصور في القلب.

وهو ابن جون د. روكفيلر أول ملياردير في العالم، ومؤسس شركة ” ستاندرد أويل” الذي اغتنى بفضل الصناعة النفطية.

أسس سنة 1973 اللجنة الثلاثية لتعزيز العلاقات بين أميركا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، فاتهمه اليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة بمحاولة إقامة حكومة عالمية.

لكن كل تلك التهم والانتقادات لم تحد من ازدهار أعماله، وقدّرت مجلة فوربيس ثروته في مارس 2017 بنحو 3.3 بليون دولار، ويتردد أنه أنفق أزيد من 2 مليار دولار في الأعمال الخيرية.