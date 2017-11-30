المذيع الشهير “مات لاور” يعتذر بعد إقالته لأفعال مخلة بالآداب

اعتذر مات لاور مذيع شبكة (إن.بي.سي) الشهير في بيان أذيع في برنامجه الصباحي الرائج (توداي)اليوم الخميس، قائلًا إنه في مرحلة “بحث عن الذات”، وذلك بعد يوم من إقالته كمقدم مشارك للبرنامج بسبب ما قالت الشبكة إنه ارتكاب أفعال مخلة بالآداب.

وقال لاور في البيان:”لا توجد كلمات تكفي لأعبّر عن حزني وندمي على ما سببته من ألم للآخرين من خلال الأقوال والأفعال، وأقول لمن آذيتهم إنني آسف حقًا”.

وأضاف لاور أن بعض الاتهامات التي وُجهت إليه غير حقيقية، وتم وصفها بشكل غير دقيق، لكنه قال إن “هناك ما يكفي من الحقيقة في تلك الروايات لأشعر بالخجل والخزي”.

و”لاور” من الوجوه الثابتة في الشبكة منذ أصبح مذيعًا ببرنامج (توداي) العام 1997، وبات من أعلى المذيعين أجرًا في شبكة (إن.بي.سي)، إذ يتقاضى 20 مليون دولار سنويًا.

ونجم مجال تقديم الأخبار متزوج، ويبلغ من العمر 59 عامًا، وأصبح أحدث شخصية عامة تطالها اتهامات من هذا النوع في مجالات الترفيه، والسياسة، والإعلام.