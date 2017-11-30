الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تكتشف إصابتها بالسرطان بـ”الصدفة” (فيديو)

كشفت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، عن إصابتها بسرطان الثدي، خلال توجهها لإجراء عملية تجميل “تصغير للصدر”.

وأوضحت عبر مقاطع “سناب شات“، في حسابها الرسمي، قبل عدة أيام، أنها كانت تجري عملية “تصغير صدر”، فاكتشف الأطباء “خلايا وألياف وأورام، وتقرحات والتهاب، وقاموا بإزالة نصف الصدر؛ بسبب الأورام”.

وتابعت: “الحمد لله، الأورام حميدة، ولكن أحتاج فحوصات أخرى؛ لأن الالتهاب غير جيد، ويدخل في القنوات، وممكن لا سمح الله، أن تتحول”.

وأكدت الفنانة الإماراتية، وقد بدا عليها التأثر، أن نصف صدرها، تمت إزالته، وأن نتيجة المختبر جيدة، مضيفة: “لا تتخيلون لحظة العملية ، كيف كانت حالتي النفسية، والحمد لله، أقرأ القرآن والمعوذات، وكنت خائفة جدًا هذه المرة، وسبحان الله، كان خوفي في محله، وادعوا لي بالشفاء”.

يذكر أن الفنانة بدرية أحمد، تبلغ من العمر 53 عامًا، وتعد من الممثلات الإماراتيات البارزات، وسبق أن شاركت في الكثير من المسلسلات والأعمال المسرحية.