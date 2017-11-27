تتويج ملكة جمال الكون 2017 واتهام المصرية “فرح صدقي” بالسخرية منها (فيديو وصور)

تتويج ملكة جمال الكون 2017 واتهام المصرية “فرح صدقي” بالسخرية منها (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تمكنت ملكة جمال جنوب أفريقيا، ديمي لي بيترز، والبالغة 22 عامًا، من انتزاع لقب ملكة جمال الكون، فجر اليوم الإثنين، في المسابقة التي شهدها مسرح “أكسس بلانيت” بلاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 16 مرشحة في التصفيات النهائية.

وفازت ملكة جمال كولومبيا، لورا غوتزالز، بلقب الوصيفة الأولى، فيما نالت ملكة جمال جامايكا، دافينا بينيت، لقب الوصيفة الثانية.

وذكر منظمو المسابقة في بيان رسمي، أنه تم منع ملكة جمال هايتي، كساندرا تشيري، من المشاركة في المسابقة، بعد اكتشاف حملها بالشهر الثاني.

وبحسب المعلومات الواردة عن المتسابقة، فإنها خريجة إدارة أعمال من جامعة “نورث ويست”، من مدينة “بوتشفستروم” قرب جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقامت الفرنسية إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون لعام 2016، بتتويج خليفتها “ديمي”.

وميز الحفل مشاركة النجم الكوميدي الأمريكي، ستيف هارفي، لعارضة الأزياء آشلي غراهام في تقديم الحفل، رغم الخطأ الذي ارتكبه في ذات المسابقة في عام 2015، والذي اعتبر “الأسوأ على مر تاريخ المسابقة”، حين أعلن بالخطأ فوز ملكة جمال كولومبيا ليتدارك الموقف بعد لحظات، ويعتذر عنه، ويكشف أن الفائزة الحقيقية هي ملكة جمال الفلبين، بيا ألونز.

كما وثقت مقاطع فيديو تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملكة جمال مصر “فرح صدقي”، والتي شاركت في المنافسة على لقب ملكة جمال الكون، وهي تلقي نظرة جانبية أثناء عرض لزي السباحة، وُصفت بأنها “نظرة ساخرة ألقتها باتجاه ملكة جمال الكون ديمي”.

وتعد ديمي لي بيترز ثاني فتاة من جنوب أفريقيا تحظى بلقب ملكة جمال الكون، حيث سبق وأن حظيت به الصحافية الجنوب أفريقية “مارغريت غاردنير” عام 1978.

 

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