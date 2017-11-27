تتويج ملكة جمال الكون 2017 واتهام المصرية “فرح صدقي” بالسخرية منها (فيديو وصور)

تمكنت ملكة جمال جنوب أفريقيا، ديمي لي بيترز، والبالغة 22 عامًا، من انتزاع لقب ملكة جمال الكون، فجر اليوم الإثنين، في المسابقة التي شهدها مسرح “أكسس بلانيت” بلاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 16 مرشحة في التصفيات النهائية.

وفازت ملكة جمال كولومبيا، لورا غوتزالز، بلقب الوصيفة الأولى، فيما نالت ملكة جمال جامايكا، دافينا بينيت، لقب الوصيفة الثانية.

الجنوب افريقية ديمي لي بيترز تفوز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2017!

pic.twitter.com/tRHM7JyjeO — Celebrity Gossip (@CelebsArabic) November 27, 2017

وذكر منظمو المسابقة في بيان رسمي، أنه تم منع ملكة جمال هايتي، كساندرا تشيري، من المشاركة في المسابقة، بعد اكتشاف حملها بالشهر الثاني.

وبحسب المعلومات الواردة عن المتسابقة، فإنها خريجة إدارة أعمال من جامعة “نورث ويست”، من مدينة “بوتشفستروم” قرب جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقامت الفرنسية إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون لعام 2016، بتتويج خليفتها “ديمي”.

وميز الحفل مشاركة النجم الكوميدي الأمريكي، ستيف هارفي، لعارضة الأزياء آشلي غراهام في تقديم الحفل، رغم الخطأ الذي ارتكبه في ذات المسابقة في عام 2015، والذي اعتبر “الأسوأ على مر تاريخ المسابقة”، حين أعلن بالخطأ فوز ملكة جمال كولومبيا ليتدارك الموقف بعد لحظات، ويعتذر عنه، ويكشف أن الفائزة الحقيقية هي ملكة جمال الفلبين، بيا ألونز.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition!

She has made SA proud.

A proudest moment for our country .#DateMyFamily #FillUpOrlandoStadiumDVD #TheBigDebate pic.twitter.com/ckyZ4ojCBl — Khathu James (@KhathuJames) November 27, 2017

كما وثقت مقاطع فيديو تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملكة جمال مصر “فرح صدقي”، والتي شاركت في المنافسة على لقب ملكة جمال الكون، وهي تلقي نظرة جانبية أثناء عرض لزي السباحة، وُصفت بأنها “نظرة ساخرة ألقتها باتجاه ملكة جمال الكون ديمي”.

شوهدت ملكة جمال مصر فرح صدقي وهي ترفع أعينها بطريقة ساخرة في #MissUniverse اليوم. pic.twitter.com/9sA6zTSNcm — Celebrity Gossip (@CelebsArabic) November 27, 2017

وتعد ديمي لي بيترز ثاني فتاة من جنوب أفريقيا تحظى بلقب ملكة جمال الكون، حيث سبق وأن حظيت به الصحافية الجنوب أفريقية “مارغريت غاردنير” عام 1978.