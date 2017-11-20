هندوسي متشدد يعرض 100 مليون مكافأة لمن يقتل نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون

أعلن السياسي الهندوسي المتشدد سوراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا بادوكون، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي.

وعرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) مكافأة لقتلهم، غضباً من قصة فيلمهم الجديد “بادمافاتي” الذي سيعرض في صالات السينما قريبا، لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم.

كما هدد أيضا بقطع سيقان ممثل آخر في الفيلم هو رانفير سينغ الذي يؤدي دور الحاكم المسلم.

ودفع التهديد منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، الذى كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر.

وذكرت صحيفة جولف نيوز الإماراتية أن بادوكون من المقرر أن تزور الإمارات حيث ستشارك في فعالية بإمارة الشارقة الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن راني بادمافاتي أو بادميني هي ملكة أسطورية هندوسية راجبوتية في شيتور، التي تردد أنها ألقت بنفسها إلى جانب مئات النساء من بلاطها في النار، بدلًا من أن يتم أسرهن من قبل علاء الدين الخلجي، وهو حاكم مسلم قوي من أصل تركي أفغاني.

ويعتقد متشددون هندوس أن الفيلم يسيئ للمكلة المهمة في التراث الهندوسي.