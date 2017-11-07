كيم كارداشيان وزوجها يبيعان منزلهما مقابل 17.8 مليون دولار (صور)

باعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست، منزلهما الذي قاما بشرائه منذ بضع سنوات.

وقال موقع TMZ إن النجمين باعا عقارًا بمنطقة “بيل اير” بما يقرب من ضعف ما دفعوه فيه قبل أربع سنوات، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف الموقع أن مساحة المنزل تبلغ 10 آلاف قدم مربعة، وتم بيعه مقابل 17.8 مليون دولار بعد أن اشتراه النجمان بمبلغ 9 ملايين دولار في عام 2013.

وتدعى المالكة الجديدة مارينا أكتون، وهي مؤسس صندوق مارينا أكتون للأعمال الخيرية وتعمل في مجال الموسيقى، وتنتقل إلى لوس أنجلوس، وقالت إنها وجدت في العقار الجديد الإبداع والإلهام.

وبعد شراء المنزل قبل أربع سنوات قامت كيم البالغة من العمر 37 عامًا وكاني البالغ من العمر 40 عامًا بإنفاق مليوني دولار أخرى على عمليات التجديد؛ لتخصيصه حسب رغبتهما، مع إجراء تغييرات واسعة النطاق على الفناء الخارجي والسقف والمسبح.

وبعد سنوات من العمل، بدأ الثنائي يقيم في العقار؛ وكان ذلك في مارس من عام 2016.

وكانت كارداشيان وزوجها تعرضا لحادث سرقة لمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس الشهر الماضي، إذ حاول لص سرقة منزل النجمة كيم كارداشيان بلوس أنجلوس في منطقة “بيل آير” ولكن باءت محاولته بالفشل؛ بسبب عدم قدرته على اقتحامه من الداخل.