نقابة الموسيقيين المصريين “تنبه” هيفاء وهبي بعد أزمة “الهوت شورت”

حذرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من تكرار ارتداء ملابس “مثيرة وخادشة للحياء العام”، على غرار حفلها الأخير الذي أقيم بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان حصلت “إرم نيوز” على نسخة منه، إنه “بعد التأكد من عدم تعمد الإساءة للتقاليد والأعراف المصرية، قررت نقابة المهن الموسيقية الاكتفاء بتنبيه الفنانة هيفاء وهبي، بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة، بعد الشكوى التي تقدمت ضدها بعد حفل الجامعة الأمريكية ،الذي أحيته الفنانة اللبنانية الأسبوع الماضي”.

وعلى إثر تلك الشكوى، وجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بالتواصل مع هيفاء للتحقق من الشكوى، حيث تواصل رئيس لجنة التفتيش بالنقابة مع مدير أعمال هيفاء، الذي حضر إلى مقر النقابة، وأقر بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة.