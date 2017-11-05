لماذا أبكت حلا الترك زوجة أبيها دنيا بطمة على الهواء؟ (فيديو)

بكت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الهواء، خلال استضافتها على قناة atv الكويتية، بعد سؤالها عن علاقتها بالممثلة والمغنية البحرينية حلا الترك، ابنة زوجها المنتج محمد الترك.

وحاول المذيع الكويتي صالح الراشد تهدئتها بعد بكائها، وقام بالاعتذار لها، مؤكدًا أنه لم يقصد أن يكون سبباً في بكائها لهذا الحد.

وأوضحت الفنانة المغربية الشابة ، أن سبب بكائها هو حزنها على البشر، لافتة إلى أن حلا عاشت معها 4 سنوات كاملة، قبل أن تنتقل للعيش مع والدتها، وتتغير كليًا في تعاملها معها.

وأضافت دنيا بطمة، أنها حزينة للغاية على الضغوط التي تعاني منها حلا الترك بالوقت الحالي، والتي دفعتها للحديث عنها بهذا الشكل، موضحة أن حلا “مسكينة” ولم تندم أبدًا على معاملتها الحسنة معها.

ولفتت إلى أن حسابها على ما قدمته من تعامل وحب لحلا الترك سيكون عند الله، مشيرة إلى أنها لو كانت سيئة لكان الله أنزل عليها عقابه فورًا.

يذكر أن الممثلة الشابة حلا الترك، كانت تعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة، قبل أن تنتقل للعيش مع والدتها بحكم قضائي، وتبدأ حربًا كلامية مع زوجة أبيها، حول معاملتها السيئة وتصرفاتها غير الجيدة.